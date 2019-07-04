04.07.2019 15:24
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Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor

Fatih Karagümrük, sezon hazırlıklarını Bolu

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da başladığı kampı yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Bolu'da başladığı kampı yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Karacasu beldesinde bir otelde kampta bulunan İstanbul ekibi, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde koşu ve ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.
Antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan teknik direktör Dumlupınar, geçen sezon play-off'ta şampiyonluğu hak ederek 1. Lig'e yükseldiklerini kaydetti.
Dumlupınar, 12 gün süren ilk etap kampının ardından 2 günlük aradan sonra takımın yeniden Bolu'da toplanacağını belirterek, "İkinci etap kampımız da 12 gün sürecek. İlk etapta burada 1 hazırlık maçı yapacağız. İkinci etapta da 4 hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp lige başlamak istiyoruz." diye konuştu.
Fatih Karagümrük'ün hedeflerinin olduğuna dikkati çeken Dumlupınar, "Biz mütevazı bir takımız ama hedefimiz çok net; Süper Lig'e çıkmak. Aramızdan ayrılan oyuncular oldu. Görüştüğümüz futbolcular da var. Aramıza kaliteli yabancı ve yerli oyuncular katılacak. Çok iyi bir kadro oluşturacağız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Fatih Karagümrük, Dumlupınar, Bolu, Spor

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