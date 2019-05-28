Fatih Karagümrük, Spor Toto 1'inci Lig'de

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan (xx), Erdinç Sezertam (xx), İsmail Şencan (xx)

SAKARYASPOR: Oğuz Çalışkan (x), Ferit Erişçi (x), Berkay Can Değirmencioğlu (x) (Dk. 84 Umut Sözen x), Ümit Yasin Arslan (xx), Canberk Ömer Özdemir (x), Serkan Odabaşıoğlu (x) (Dk. 72 Hacı Ömer Doğru x), Oğuz Kocabal (x), Dilaver Güçlü (xx), Ferhat Yazgan (x), Zahit Fındık (xx), Berk İsmail Ünsal (x)

FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık Çetin (xxx), Ramazan Civelek (xx), Fatih Kuruçuk (xx), Abdulhamit Yıldız (xx), Bilal Aziz Özer (xx), Çağrı Ortakaya (x) (Dk. 65 Selçuk Alibaz xxx), Barış Özbek (xxx), Erkan Zengin (xxx), Ufuk Akyol (xx), Turgut Doğan Şahin (xxx) (Dk. 90 Şenol Can x), Mehmet Batdal (x) (Dk. 78 Ahmet Aras xx)

SARI KARTLAR: Oğuz Kocabal (Sakaryaspor) - Erkan Zengin, Bilal Aziz Özer, Ahmet Aras (Fatih Karagümrük)

GOLLER: Dk. 69 Selçuk Alibaz, Dk. 87 Ahmet Aras (Fatih Karagümrük)

TFF 2'nci Lig play-off final karşılaşmasında Fatih Karagümrük, Sakaryaspor'u Selçuk Alibaz ve Ahmet Aras'ın golleriyle 2-0 yenerek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi.

16'ncı dakikada Sakaryaspor gole yaklaştı. Ferit'in sağ kanattan arka direğe doğru gönderdiği orta sonrası topa iyi yükselen Oğuz kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak direğin hemen yanından dışarı çıktı.

37'nci dakikada Erkan'ın attığı pasla savunma arkasına sarkan Mehmet Batdal kaleciyle karşı karşıya kalırken sağ çaprazdan vuruşu uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

45'inci dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Barış'ın arapasıyla birlikte topla buluşan Turgut Doğan Şahin kaleciyle karşı karşıya kalırken, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Oğuz'dan dönen topa Mehmet Batdal vuruşunu yaptı ancak son anda araya giren savunma müdahalesiyle topu kornere gönderdi.

69'uncu dakika Fatih Karagümrük öne geçti. Ceza yayı çizgisinin hemen gerisinde topla buluşan Selçuk Alibaz, yerden yaptığı vuruşta kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu: 0-1.

76'ncı dakikada ceza sahasına girerken Erkan Zengin'in yaptığı sert vuruşta kaleci Oğuz topu güçlükle çelerken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

80'inci dakikada Sakaryaspor gole yaklaştı. Ceza sahasına doğru yapılan ortada Hacı Ömer'in kafa vuruşunda kaleci Tarık, soluna gelen topa son anda müdahale etti. Dönen top Sakaryasporlu oyuncu tarafından yeniden kaleye doğru gönderilirken, meşin yuvarlak kaleye paralel giderek direğe çarpıp uzaklaştı.

87'nci dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Erkan Zengin topla birlikte yan çizgiden kat ederek pasını içeriye aktardı. Kale ağzında hazır bekleyen Ahmet Aras ise yaptığı dokunuşla topu filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA