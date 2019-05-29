29.05.2019 09:06
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Fatih Karagümrük 1. Lig'e yükseldi

TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Müsabaka 2-0 Fatih Karagümrük'ün üstünlüğüyle sona erdi. Fatih Karagümrük, Keçiörengücü ve Menemen Belediyespor'un ardından Spor Toto 1. Lig'e yükselen 3. takım oldu.

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbul ekibinin zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

ŞAMPİYONLUK KUTLANDI

Maçın son düdüğüyle beraber adeta bayram havası yaşayan Fatih Karagümrüklüler, hatıra fotoğrafları çektirip şampiyonluğu kutladı.

Fatih Karagümrük takımı, düzenlenen seremoniyle şampiyonluk kupası ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinen aldı.

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Kaynak: AA


YORUMLAR (9)
IYIKI KARAGÜMRÜK CIKTI SAKARYANIN NE ISI VAR ÜST LIGLER DE
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DÖNDÜ TEYZE: bursaspora da bir kıyak yapılsaydı çok iyi olurdu,örnegin bursa yerine fener küme düşürülebilirdi.
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MUSTAFA AK: KARAGÜMRÜK OLEEYYYY
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ARİF: Karagümrüğüm süper lige yakışır
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CONY LEŞ: tebrikler emeğinize sağlık.
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