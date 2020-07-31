Fatih Karagümrük, Süper Lig'de

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlanırken uzatma dakikalarında da sonuç değişmedi ve penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucunda Adana ekibini 6-5 mağlup eden Fatih Karagümrük Süper Lig'e çıkan taraf oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

66. dakikada Ndao'nun yerden ortasında Emeghara'nın vuruşu auta gitti.

69. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Pa Dibba'nın vuruşunda top kaleci Aykut Özer'in solundan filelerle buluştu. 1-1

84. dakikada ceza sahası içerisindede topu önünde bulan Traore'nin sert şutunu kaleci Aykut Özer zorlukla kornere çeldi.

88. dakikada Erkan Zengin'in ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleciden oyun alanına geri döndü.

94. dakikada Ndao'nun yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Engin Baydemir'in vuruşunda Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt topu kornere çeldi.

103. dakikada Pa Dibba'nın ceza sahası içerisinde verdiği pasta topla buluşan Aosman'ın vuruşunu kaleci Aykut Özer kurtardı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır x, Mustafa Emre Eyisoy x, Tarık Ongun x,

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt xx, Tarık Çamdal xx (Adil Demirbağ dk. 112 ?), Rassoul xx, Mitrovic xx, Mehmet Uslu xx, Hasan Kılıç xx, Tevfik Altındağ xx (Traore dk. 56 x), Erkan Zengin xx, Sinan Kurt xx (Aosman dk. 56 x), Volkan Şen x (Berk Yıldız dk. 46 x), Mehmet Akyüz x (Pa Dibba dk. 46 xxx)

Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Kone

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Ramazan Civelek xx (Koray Altınay dk. 78 x), Fatih Kuruçuk xx, Barış Başdaş xx, Alparslan Erdem xx (Engin Bekdemir dk. 90+3 x), Attamah xx, Ndao xx, Çağrı Ortakaya xxx, Sabo xx, Darri xx (Bülent Cevahir dk. 78 x) Sobiech xx (Emeghara dk. 63 x)

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Yalçın Ayhan, Yusuf Erdoğan, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül

Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Çağrı Ortakaya (dk. 40) (Fatih Karagümrük), Pa Dibba (dk. 69) (Adana Demirspor)

Penaltılar:

Atanlar: Engin Bekdemir, Ndao, Attamah, Koray Altınay, Sabo, Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük), Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Aosman, Pa Dibba, Adil Demirbağ (Adana Demirspor)

Atamayanlar: Mehmet Uslu (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Tarık Çamdal, Traore (Adana Demirspor) Sabo, Çağrı Ortakaya, Barış Başdaş (Fatih Karagümrük) - ANKARA