Fatih Karagümrük'ten kaleye takviye

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük
, Hollanda
Birinci Futbol
Ligi (Eredivisie) takımı Fortuna Sittard'dan kaleci Aykut Özer
'i transfer etti.İstanbul
ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 26 yaşındaki kaleciyle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Geçen sezon Eredivisie'de forma şansı bulamayan Aykut, Hollanda Kupası'nda ise 3 maça çıktı.
Öte yandan Fatih Karagümrük Kulübü, Galatasaray
Futbol Akademisinde de görev almış Savaş Çam'ın altyapı koordinatörlüğüne getirildiğini açıkladı.