Fatih Karahan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı Fatih Karahan oldu. Saadet Partisi adayı Fatih Karahan, AYDIN büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AYDIN büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı Fatih Karahan ile ilgili seçim sonuçları ve AYDIN büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı Fatih Karahan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AYDIN büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AYDIN aday yarışı ve AYDIN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AYDIN Seçim Bilgileri

AYDIN büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.754 olduğu belirlendi.

AYDIN büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.754 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AYDIN büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,36 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AYDIN büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 821.282 olduğu belirlendi.

AYDIN büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 709.289 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi AYDIN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatih Karahan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi AYDIN büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Karahan, AYDIN yarışında % 0,83 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Fatih Karahan toplamda 5.641 adet oy sayısına ulaştı.

Fatih Karahan Kimdir?

1978 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Sivas'ta tamamladıktan sonra 1999 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Makine Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında askerlik hizmetini Kırklareli'nde tamamladı.

2000 - 2002 yılları arası Sivas Belediyesi halk ekmek fabrikası müdürlüğü görevinde bulundu. 2003 - 2012 yılları arasında gıda üzerine faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik görevinde bulundu.

2012 yılından itibaren gıda üzerine faaliyet gösteren kendi işletmesini kurdu.

Milli Görüş Hareketi ile MGV sayesinde ortaokul dönemlerinde tanıştı ve teşkilatın her kademesinde görev aldı. Okuma salonu, okul, mahalle ve fakülte başkanlığı görevlerinde bulundu. Fazilet partisi mahalle başkanlığı, merkez ilçe yöneticiliği ve gençlik kolları başkanlığı görevlerini yerine getirdi. Saadet partisi gençlik kolları başkanlığı, Saadet partisi Muğla İl Başkanlığı görevlerinin yanı sıra şuan Aydın Saadet Partisi il başkan yardımcılığı görevi sürdürüyor.

27. dönem Saadet Partisi milletvekilliği adaylığı, 2015 yılı Aydın Efeler belediye meclis üyeliği adaylığı, 2011 yılı Aydın Didim İl Genel Meclis üyeliği adaylık görevlerinde bulundu.

Evli 2 çocuk babasıdır.

Fatih Karahan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

Saadet Partisi AYDIN büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.