Fatih Kayacan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız AFYONKARAHİSAR BOLVADİN belediye başkan adayı olan Fatih Kayacan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Fatih Kayacan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız AFYONKARAHİSAR BOLVADİN adayı Fatih Kayacan kimdir? Bağımsız AFYONKARAHİSAR BOLVADİN adayı Fatih Kayacan yüzde kaç oy aldı?

Fatih Kayacan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız AFYONKARAHİSAR BOLVADİN belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Kayacan BOLVADİN ilçesinde % 45,43 oranında oy almıştır. BOLVADİN ilçesinde % 45,43 oranında oy olan Fatih Kayacan adlı Bağımsız adayı toplamda 8.203 adet oy sayısına ulaştı.

Fatih Kayacan Kimdir?

Belediye Başkanı Fatih Kayacan 1976 yılında Bolvadin'de doğdu.

İlköğrenim, hafızlık ve ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamladı.

1999 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

Tekstil üzerine ticaret hayatına atılan Başkan Fatih Kayacan, evli ve iki çocuk babası.

Bolvadin Belediye Başkanıdır.



AFYONKARAHİSAR BOLVADİN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.