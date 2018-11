Fatih Keleş Dünya Şampiyonluk Eleme Maçına Çıkıyor

23 Kasım 2018 Cuma 10:49



Ağır sıklette Avrupa şampiyonu Ali Eren Demirezen , cumartesi Polonya 'da düzenlenecek olan boks galasında Avrupa şampiyonluk kemerini korumak için Izu Ugonoh'a karşı mücadele edecek. Fatih Keleş de 15 Aralık Cumartesi gecesi dünya şampiyonluk eleme maçına çıkacak.Polonya'da düzenlenecek galayı Türk boks kulübü EC BOXING ile eski dünya şampiyonlarından Dariusz Michalczewski ortaklaşa düzenleyecek. Ali Eren Demirezen'in Antrenörü Bülent Başer, Izu Ugonoh karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Bu karşılaşma bizim için bir kader maçıdır. Şayet kazanırsak dünya şampiyonluk yolumuz açılmış olacak" dedi.Türk profesyonel boksunun yeni nesli boksörlerinden Fatih Keleş, 15 Aralık Cumartesi gecesi Hamburg'da dünya şampiyonluk eleme maçına çıkacak. Şu an elinde WBO Avrupa şampiyonluk kemerini bulunduran Fatih'in gözü daha yükseklerde. EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan yeni bir kemer çıktığını, bunun için ilk dövüşenlerin de Fatih Keleş ile Sebastian Formela olacağını söyleyerek, "Her iki boksör de kulübümüzün sporcusudur. Yeni jenerasyon bir boks federasyonu kuruldu 'Global' isimli. Biz de burada yerimizi alalım dedik. Fatih 63.5 kiloda, Sebastian ise 69 kiloda ringe çıkıyor. Şimdi biz bunların ikisini de 66.7 kiloya çıkarıyoruz ve o kiloda maç yaptırıyoruz. İkisi için de büyük bir şans doğuyor, yenen dünya şampiyonluk maçı yapmaya ve dünyada ilk üçe girmeye hak kazanıyor. Yenilen ise tekrar kendi kilosuna dönüyor ve sıralamadaki yerini kaybetmeden kaldığı yerden devam ediyor" diye konuştu.Vedat Alyaz: "Türk boksu kabuk değiştiriyor"EC BOXING basın danışmanı Vedat Alyaz, Türk profesyonel boksunun kabuk değiştirdiğini bildirerek, "Yeni nesil boksörlerimiz artık zirveye doğru ilerliyorlar. Dünyanın en iyi menajerlerinden Erol Ceylan ve ekibinin on yıldan beri yaptığı yatırımların meyvelerini toplamaya başlayacağız. Yıllardır yetiştirdiğimiz boksörler şimdi artık zirveyi zorlamaya başladı. Ayrıca yine kulübümüz boksörlerinden Murat dünya şampiyonluk maçında Sven Fronling'e karşı Christian Hammer, Almanların yenilgisiz boksörü Michael Walisch'e karşı yumruk sallayacak. Ayrıca Almanların Olimpiyat şampiyonu ve kulübümüz boksörü Erik Pfeifer de ringde olacak. Galanın organizasyonunu dünyanın en tanınmış restoran şeflerinden Michael Wollenberg ile birlikte düzenliyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL