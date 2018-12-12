Fatih Mahallesi'nde Yağmursuyu Izgara Temizliği Yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağmursuyu birikintilerinin günlük yaşamı olumsuz etkilemesini önlemek amacıyla düzenli olarak yağmur suyu ızgaralarındaki temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarında yağmursuyu ızgara temizlik çalışması gerçekleştirdi. MASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, yağmur sularının sağlıklı şekilde tahliyesi sağlanarak mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

"MASKİ SAYESİNDE TAŞKIN SORUNUMUZ ORTADAN KALKTI"

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağmursuyu ızgara temizliği çalışmasından memnun olduklarını dile getiren Mahalle Muhtarı Doğan Akın, "Mahallemizde yağışlı havalarda su birikintileri ve taşkınlar oluyordu. Bu sıkıntımız MASKİ'nin yapmış olduğu yağmursuyu ızgara temizlik hizmeti ile ortadan kalktı. Hizmetlerin mahallemize gelmesine vesile olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.