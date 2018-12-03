Fatih MARAL Ak Parti'den Meclis Üyesi Başvurusunu Yaptı

Midyat Gençlik Derneği (Migder) Başkanı ve Adalet ve Kalkımma Partisi (Ak Parti) Yönetim Kurulu Üyesi Fatih MARAL, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli ve İdari Seçimlerinde Midyat Belediye Meclis Üyesi adayı olabilmek için resmi Başvurusunu yaptı.

Sevenlerinden oluşan bir grupla Ak Parti Midyat İlçe Başkanlığı'na giden Fatih MARAL, başvuru evraklarını Ak Parti Midyat İlçe Sİyasi Ve Hukuki İşler Başkanı Atilla YARIŞ'a teslim etti. Bir süre İlçe Başkanlığı binasında kalan MARAL, sevenleri ile birlikte hatıra fotoğraf çektikten sonra Ak Parti Midyat İlçe Başkanlığından ayrıldı.

Gençlerin temsilcisi olarak Aday olduğunu Vurgulayan Fatih MARAL şu açıklamada bulundu : " Bugün itibariyle yıllardır emek verdiğimiz her kademesinde farklı görevler aldığımız ve halen görevyapmaya devam ettiğimiz dava partimiz Ak Parti'den Midyat İlçe Blediye Meclis Aday Adaylığı başvurumuzu yaptık. Amacımız başta gençler olmak üzere her kesimin hakkını gözeterek Midyat'lılara hizmet etmek. Rabbim bu çıktığımız yolda bizi yanıltmasın, tüm sevenlerimizindestek ve duasını bekliyoruz. "

Bir çok Sivil Toplum Kuruluşu faaliyetlerinde çalışmalar yapan Fatih MARAL, 2006-2014 tarihleri arasında 3 dönem boyunca Ak Parti Midyat İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Ayrıca Fatih MARAL Halen Ak Parti Mardin İl Gençlik Kolları Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği Ve Dargeçit İlçe Gençlik Kolları Koordinatörlüğü görevlerini yapmaktadır.