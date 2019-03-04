04 Mart 2019, 12:18
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Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Athena Gökhan'a Cevap

Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, kendisi için "Gönlüm Maçoğlu gibi hisseden, hizmet eden bir belediye başkanından yana." diyen Gökhan Özoğuz'a, "Biz çok mutlu olduk. O açıklamalar bize enerji verdi." dedi.

Gökhan Özoğuz'un "Gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana" açıklamasına Tunceli Belediye Başkan Adayı Maçoğlu'ndan cevap geldi.

Athena Gökhan, geçtiğimiz günlerde bir tweet atarak, Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu övmüş, "Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana. Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla" açıklamasında bulunmuştu.

"BİZE ENERJİ VERDİ"

Açıklamalarda bulunan Maçoğlu, Özoğuz'un bu açıklamasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Gökhan'ın dışında birçok sanatçı, yazar, akademisyen bize dair güzel söylemleri oldu. Biz çok mutlu olduk. Bu ülkenin vicdanı, hala bir arada yaşamayı destekliyor. Bu ülkenin vicdanı o umudu besliyor. Biz de bu umudun bir parçası olmak istiyoruz. Çaba harcıyoruz. O açıklamalar bize enerji verdi" dedi.

Tunceli'yi turizm kenti yapmak istediklerini belirten Maçoğlu, hayvancılık ve tarım üzerine projeleri olduğunu, tarımsal üretimi geliştireceklerini, köylere hayvancılıkla ilgili destek vereceklerini söyledi.

Athena, Gökhan Özoğuz, Tunceli, Fatih Mehmet Maçoğlu, Magazin, Güncel


YORUMLAR (8)
DOGRU ADLM : Helal sana baskan ovaclk halkl baskanlna sahip clkacak ureten baskan ornek baskan baskan gibi baskan kazanlrsa bizat onu tebrik etmek ve kahvesini icmek isterim basarllar guzel insan
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OVACIKLI: inşallah güzel bir yeri kazanırsın maçoğlu seviliyorsun. . cansın can can
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ADINIZI YAZIN: Burası bizim vatanımız, hizmet eden herkes başımızın tacı, helal olsun sana başkan
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MAYA: benimde gönlüm maçoğlundan yana başgan çok yaşa
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ULVİ GÜNEŞ: maçoğlunun hesabı sahte.
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