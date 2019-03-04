Fatih Mehmet Maçoğlu'ndan Athena Gökhan'a Cevap

Gökhan Özoğuz'un "Gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana" açıklamasına Tunceli Belediye Başkan Adayı Maçoğlu'ndan cevap geldi.

Athena Gökhan, geçtiğimiz günlerde bir tweet atarak, Ovacık Belediye Başkanı ve Tunceli Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu övmüş, "Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana. Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla" açıklamasında bulunmuştu.

"BİZE ENERJİ VERDİ"

Açıklamalarda bulunan Maçoğlu, Özoğuz'un bu açıklamasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ederek, "Gökhan'ın dışında birçok sanatçı, yazar, akademisyen bize dair güzel söylemleri oldu. Biz çok mutlu olduk. Bu ülkenin vicdanı, hala bir arada yaşamayı destekliyor. Bu ülkenin vicdanı o umudu besliyor. Biz de bu umudun bir parçası olmak istiyoruz. Çaba harcıyoruz. O açıklamalar bize enerji verdi" dedi.

Tunceli'yi turizm kenti yapmak istediklerini belirten Maçoğlu, hayvancılık ve tarım üzerine projeleri olduğunu, tarımsal üretimi geliştireceklerini, köylere hayvancılıkla ilgili destek vereceklerini söyledi.