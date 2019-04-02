Fatih Mehmet Maçoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP Tunceli belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. TKP adayı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Tunceli belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP Tunceli belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve Tunceli belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP Tunceli belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Tunceli belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Tunceli aday yarışı ve Tunceli seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Tunceli Seçim Bilgileri

Tunceli belediyesi için toplam sandık sayısının 76 olduğu belirlendi.

Tunceli belediyesi için açılan sandık sayısının ise 75 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Tunceli belediyesi için katılım oranının ise % 80,55 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Tunceli toplam seçmen sayısının ise 22.771 olduğu belirlendi.

Tunceli belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 18.343 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP Tunceli Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP Tunceli belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli yarışında % 32,77 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu toplamda 5.887 adet oy sayısına ulaştı.

Fatih Mehmet Maçoğlu Kimdir?

1968 yılında Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Çemberlitaş köyünde doğdum. Ovacık Yatılı İlköğretim Bölge Okulunun ardından Bingöl 60. Yıl Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu. 1989- 2014 yılları arasında sağlık memuru olarak görev yaptı. Açık Öğretim Fakültesi Laborant ve Veterinerlik bölümü mezun oldu. 2014-2019 yılları arasında Tunceli'nin Ovacık Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

TKP Tunceli belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.