Fatih Mehmet Maçoğlu, Türkiye'nin İlk Komünist Belediye Başkanı Oldu

Tunceli'de TKP Adayı Fatih Maçoğlu, HDP Adayı Nurşat Yeşil, CHP Adayı Yusuf Kenan Aydın ve AK Parti Adayı Gökhan Arasan yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Fatih Maçoğlu, Türkiye'nin ilk komünist belediye başkanı oldu.
TUNCELİ'DE SON DURUM
Tunceli, sandıkların yüzde 67,7'si açıldı. Tunceli'de kurulan 167 sandıktan 113'ü açıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Tunceli'de son durum şöyle:
TKP Adayı Fatih Maçoğlu: Yüzde 32,44
HDP Adayı Nurşat Yeşil: Yüzde 28,18
CHP Adayı Yusuf Kenan Aydın: Yüzde 21,02
AK Parti Adayı Gökhan Arasan: Yüzde 14,44
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