Fatih Mercan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ARTVİN KEMALPAŞA belediye başkan adayı olan Fatih Mercan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ARTVİN KEMALPAŞA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Fatih Mercan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ARTVİN KEMALPAŞA adayı Fatih Mercan kimdir? BTP ARTVİN KEMALPAŞA adayı Fatih Mercan yüzde kaç oy aldı?

Fatih Mercan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ARTVİN KEMALPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Mercan KEMALPAŞA ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. KEMALPAŞA ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Fatih Mercan adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

Fatih Mercan Kimdir?

Fatih Mercan,31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı oldu.

ARTVİN KEMALPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.