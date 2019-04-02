Fatih Metin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Bolu belediye başkan adayı Fatih Metin oldu. AK Parti adayı Fatih Metin, Bolu belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bolu belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Bolu belediye başkan adayı Fatih Metin ile ilgili seçim sonuçları ve Bolu belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Bolu belediye başkan adayı Fatih Metin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bolu belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bolu aday yarışı ve Bolu seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bolu Seçim Bilgileri

Bolu belediyesi için toplam sandık sayısının 354 olduğu belirlendi.

Bolu belediyesi için açılan sandık sayısının ise 353 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bolu belediyesi için katılım oranının ise % 85,55 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bolu toplam seçmen sayısının ise 113.924 olduğu belirlendi.

Bolu belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.465 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Bolu belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Metin, Bolu yarışında % 44,76 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Fatih Metin toplamda 42.152 adet oy sayısına ulaştı.

Fatih Metin Kimdir?

Evli ve 4 çocuk babası olan Metin, 14 Ekim 1973'te Bolu'da doğdu. Metin Dokuz Eylül Universitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışan Metin, Boluspor Yönetim Kurulu Uyeliği görevinde bulundu.

2015 yılında Türkiye Futbol Federasyonu temsilciliğine seçilen Metin, daha sonra, 2001-2003 yılları arasında AK Parti Bolu Kurucu Yönetim Kurulu Uyesi, 2003-2007 yılları arasında AK Parti Bolu İl Başkanı, 2007-2011 yılları arasında AK Parti Bolu Milletvekilli (23. Dönem), 2009-2011 yılları arasında TBMM Başkanlık Divanı Katip Uyesi, 2011-2015 yılları arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan yardımcısı olarak görev yaptı.

Metin, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan Ak Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde Ak Parti Merkez Karar Disiplin Kurulu Uyeliğine seçildi.

Daha sonra Metin 30 Aralık 2015 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

AK Parti Bolu belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.