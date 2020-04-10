FATİH MİLLET CADDESİ'NDE KORONAVİRÜS DENETİMİ
Ali ABLAY/İSTANBUL DHAFatih'te gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde 34 kişiye idari işlem yapıldı.
10.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:26
Ali ABLAY/İSTANBUL DHA
Fatih 'te gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerinde 34 kişiye idari işlem yapıldı.Polis ekipleri, akşam saatlerinde Millet Caddesi üzerinde koranavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde gerçekleştirdi.
Denetimlerde kurallara uymayan 34 kişiye idari işlem yapıldı.
Kaynak: DHA