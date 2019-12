Fatih olimpiyatları başladı

Fatih Belediyesi'nin ilçede eğitim gören öğrenciler için düzenlediği 'Okullararası Suriçi Kupası'nın ilk müsabakası basket maçı ile başladı.Fatih Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile toplam 14 branşta 75 okuldan yaklaşık 6 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek 'Fatih Belediyesi Okullararası Suriçi Kupası' maçları başladı. Mayıs ayına kadar yapılacak müsabakalar neticesinde dereceye giren öğrenciler kupa, madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Açılış programına Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, okul müdürleri, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, gençlerin daha çok spor yapması için imkanların çoğaltılacağını vurgulayarak turnuvalardaki öğrenci sayısının her geçen yıl artacağını belirtti. Başkan M. Ergün Turan, "Sizlerin spor yapması bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden gelişiminiz, daha mutlu, daha başarılı, daha güçlü bireyler olabilmeniz ve içinizde saklı kalan yetenekleri keşfedebilmeniz için belediye olarak tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz" dedi."Kendine güvenmeyi ve asla pes etmemeyi öğretir""Bir kere her şeyden önce spor; zihnin anahtarıdır" diyen Başkan Turan, "Çünkü bedendeki her değişikliğin zihinde bir karşılığı vardır. Spor sizlere hız ve dengeyi, taktik ve stratejiyi, zafer ve yenilgiyi, kendine güvenmeyi ve asla pes etmemeyi öğretir. Zorluklar karşısında yılgınlığa düşmemeyi, son ana kadar mücadeleden vazgeçmemeyi spor sayesinde kazanabilirsiniz. Sporcu sadece topun peşinden koşan değil, hedefleri olan, arkadaşları ile birlikte hedefi için çaba harcayandır. Kazandığı başarıyı paylaşabilen, mağlubiyeti takımı ile birlik olup omuzlayabilendir. Başarının sırrı, çaba harcamakta saklı olduğunu bilen ve yaşayandır. Tüm zamanların en iyi basketbolcusu seçilen ünlü basketbolcu Michael Jordan'ı tanımayanınız yoktur sanırım. Jordan, "Kariyerim boyunca 9 binden fazla başarısız atış yaptım, 300'den fazla oyun kaybettim, 26 kez oyun kazandıracak atışı ıskaladım. Başarısız oldukça çabaladım. İşte başarımın sırrı!" diyerek başarının çabalamaktan geçtiğini ve bunu spor sayesinde öğrendiğini dile getirmiştir" değerlendirmesinde bulundu."Suriçi Kupası da işte bu felsefe ile oluşturduğumuz bir projedir"Başkan Turan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Fatih Belediyesi olarak bizler de düzenlediğimiz sportif turnuvalarla ve inşa ettiğimiz spor alanları ve salonlarıyla Fatih'te sporu bir yaşam biçimi ve alışkanlık olarak hayata katmak için çalışıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız, sporda sürekliliği esas alan Suriçi Kupası da işte bu felsefe ile oluşturduğumuz bir projedir. Bu proje ile Fatih'te eğitim alan öğrencilerin yüzde 10'unun sporla teması sağlanmış olacaktır. Bu kupanın Fatih'ten nice büyük sporcular, nice başarılı gençlerin çıkmasına vesile olacağına inanıyorum."Yaklaşık 6 bin öğrenci, 600 takımla katılacakMayıs ayına kadar ilçedeki 16 farklı mekanda (Okulların spor salonları, Mimar Sinan Stadı, Karagümrük Stadı, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü) devam edecek olan Okullararası Suriçi Kupası'nda öğrenciler basketbol, futbol, futsal, yüzme, bilek güreşi, masa tenisi, satranç, okçuluk, eğitsel oyunlar, jimnastik, mini golf, atletizm, voleybol ve güreş gibi 14 branşta müsabakalar gerçekleştirilecek. Kupaya 75 okuldan 7-18 yaş arası yaklaşık 6 bin öğrenci, 600 takımla katılacak. Turnuva boyunca, bütün sportif materyaller Fatih Belediyesince temin edilecek. Turnuvanın hakemlerinin yüzde 80'i il hakem kurulundan, yüzde 20'lik kısmı da okullardaki beden eğitimi hocalarından olacak. Okullararası Suriçi Kupası'nın sona ermesiyle dereceye giren öğrenciler kupa, madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. - İSTANBUL