Fatih Oruç, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için aday gösterildi
AK Parti Genel Merkezi, Olağan Genel Kurul'da AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için Fatih Oruç'un aday olarak gösterilmesine karar verdi.
11.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:50
AK Parti Genel Merkezi, Olağan Genel Kurul'da AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı için Fatih Oruç'un aday olarak gösterilmesine karar verdi.
Süleyman Yiğit, Kemal Kırbıyık ve Fatih Oruç adaylık için Genel Merkez'e çağrılmıştı. Yapılan mülakat sonrası Oruç'un 19 Nisan'da yapılacak olan genel kurulda aday gösterilmesine karar verildi.
Genel Merkez, Emet'te Süleyman Ciner ve Altıntaş Hakan Uşak ve Gediz'de de Mehmet Erkan'ın adaylığına onay verdi. - KÜTAHYA
Süleyman Yiğit, Kemal Kırbıyık ve Fatih Oruç adaylık için Genel Merkez'e çağrılmıştı. Yapılan mülakat sonrası Oruç'un 19 Nisan'da yapılacak olan genel kurulda aday gösterilmesine karar verildi.
Genel Merkez, Emet'te Süleyman Ciner ve Altıntaş Hakan Uşak ve Gediz'de de Mehmet Erkan'ın adaylığına onay verdi. - KÜTAHYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kütahya Merkez, AK Parti, Fatih, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı