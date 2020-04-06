Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Fatih Oruç: "Halkımızın hizmetindeyim"

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, siyasetin amacının halka hizmet olduğunu ifade etti.

06.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:42
Fatih Oruç:
AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Fatih Oruç, siyasetin amacının halka hizmet olduğunu ifade etti.

Görevi Muhterem Kılıç'tan devralan Oruç, "Birlikte çalışmaktan onur duyduğum ve bayrağı devraldığım Muhterem Kılıç başkanıma, yönetimine ve yine daha önce görevi ifa etmiş bizden önceki İlçe başkanlarımıza ve yönetimlerine çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum.Bundan sonraki süreçte, bundan öncede olduğu gibi hızımızı daha çok artıracağız. Kazanılmadık gönül, ulaşılmadık kapı bırakmayacağız. Siyasetin amacının millete hizmet olduğunun bilincindeyim. Her zaman olduğu gibi kapımız herkese açık olacak. Ne kadar büyük bir teşkilatın içinde olduğumu biliyorum. Verilen görevin mesuliyetinin farkındayım. Bugün itibariyle İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun öncülüğünde, fedakar dava arkadaşlarımla safları daha da sık tutarak bir ve beraber olarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Haydi Bismillah deyip başlıyoruz. Daha çok çalışacak, yılmadan, yorulmadan var gücümüzle Kütahya'mıza hizmet için koşacak 2023 hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler: AK Parti, Kütahya, Fatih, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Fatih Oruç: 'Halkımızın hizmetindeyim' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
İstanbul'un göbeğinde 4 bina korona nedeniyle karantinaya alındı
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Öfkeli müşteri, kadın çalışana kafa attı - Haber 17:06: TBMM Başkanı Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı - Haber 17:06: SPOR Trabzonsporlu futbolcular mutfağa girdi - Haber 17:06: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Haber 17:06: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:39: Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber