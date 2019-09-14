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Fatih Öztürk, 1-0 yenildikleri maçta kendisine gol atan Falcao'yu tebrik etti

Galatasaray'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Kasımpaşa'da kaleci Fatih Öztürk, Süper Lig'de ilk maçında gol atan Falcao'yu tebrik etti.

14.09.2019 12:47Fatih Öztürk, 1-0 yenildikleri maçta kendisine gol atan Falcao'yu tebrik etti

Kasımpaşa'nın Galatasaray'a yenildiği maç sonrasında Falcao'dan gol yiyen 32 yaşındaki file bekçisi, "Falcao'yu tebrik ederim, ilk golünü bana attı" diye konuştu.

"FALCAO'YU TEBRİK EDERİM, İLK GOLÜNÜ BANA ATTI"

Galatasaray'ın Falcao transferine de değinen tecrübeli kaleci,"Her zaman kaliteli futbolculara karşı oynamak, ya da beraber oynamak, futbolun zevkini arttırır. Bu da bizim için ekstra motivasyon oluyor ve yaptığımız hareketleri daha nitelikli yapıyoruz. Çok keyif alıyorum böyle futbolcuları ülkemizde görmekten. Falcao'yu tebrik ederim, ilk golünü bana attı"şeklinde konuştu.

"SEYİR ZEVKİ YÜKSEK MAÇTI"

Mücadelenin zevkli olduğunun altını çizen Öztürk, "Beraberliği yakalayabilirdik, farkı açabilirlerdi. Enteresan ve seyir zevkinin yüksek olduğu bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray, Kasımpaşa, Falcao, Spor

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