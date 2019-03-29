29 Mart 2019, 13:31
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Fatih Öztürk, Galatasaray ile Söz Kesti

En son Akhisarspor'da Safet Susic'in ekibinde yer alan Fevzi Layiç, 10 gün önce Fatih Öztürk ile telefonda konuştuklarını ve futbolcunun Galatasaray ile söz kestiklerini belirtti.

Bir dönem Fenerbahçe formasını terleten ve son olarak Akhisarspor'da Safet Susic'in ekibinde yer alan Fevzi Layiç, eski öğrencisi Fatih Öztürk hakkında açıklamalarda bulundu.

"FATİH ÖZTÜRK ANLAŞTIKLARINI SÖYLEDİ"

Fevzi Layiç, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Fatih Öztürk'ü Akhisarspor'a inanarak ve güvenerek transfer ettik. Fatih'in transferini sıfır maliyete bitirdik. Bundan 10 gün önce Fatih ile telefonda konuştum, Galatasaray'ın kendisine ilgisinin olduğunu ve söz kestiklerini söyledi. Fatih Öztürk, Galatasaray'a transfer olabilir" ifadelerini kullandı.

"ADEM LJAJIC, BEŞİKTAŞ'TA KALIR"

Kuzeni Adem Ljajic'in Beşiktaş'ta kalacağını düşündüğünü ifade eden Fevzi Layiç, "Ljajic, Beşiktaş'a kiralık olarak geldi. Beşiktaş sezon sonunda Ljajic'in sözleşmesini 6 milyon euro'ya uzatabiliyor. Ljajic'ten Şenol Güneş ve ekibi memnun. Ben, gelecek sezon Adem Ljajic'in Beşiktaş'ta kalacağını düşünüyorum" dedi.

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safet susic, Galatasaray, Fatih Öztürk, Fatih, Spor



YORUMLAR (2)
GALATASARAYLI: lan sırf bonservisi elinde diye 32 yaşındaki kaleciyi alıpta ne yapacaksın rize spordan gökanı alsanıza hem genç hemde iyi kaleci 5 milyon bonservis verin uzun yıllar galatasaraya hizmet eder
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  • CANER : rizelimisin sen uyanık
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  • ... : alınma sebebi musleranın yedeği yok şuanda . ismail çipe denen kazmayı fatih terim sildi . yedek olarak alındı yani .
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ADIM ALINTERİ: Bu futbol dünyasında ne paralar dönüyor... puslu havalarda ne kurtlar ne paralar kapıyor...kimlerin paraları acaba bu dev pasta....vergilerimiz olabilir mi? Bide bizim gözümüze kül üfürüyorlar
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