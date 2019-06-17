17.06.2019 17:06
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Fatih Öztürk, Kasımpaşa'da

Fatih Öztürk, Kasımpaşa

Kasımpaşa, yeni sezon öncesi Akhisarspor'un file bekçisi Fatih Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, yeni sezon öncesi Akhisarspor'un file bekçisi Fatih Öztürk'ü kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçen başarılı kaleci Kasımpaşa'yla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını yürüten Kasımpaşa, kadrosuna Akhisarspor'un file bekçisi Fatih Öztürk'ü kattı. Takımı küme düşmesine karşın, gösterdiği performansla dikkatleri çeken isimlerden birisi olan Fatih Öztürk, bugün Kasımpaşa için sağlık kontrolünden geçerken, kontrollerin tamamlanmasının ardından kendisini 2 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan imzayı attı. Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde Kasımpaşa Sportif Direktörü Emre Zengilli ve yardımcısı Emir Saraç da hazır bulundu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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