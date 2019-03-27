Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Twitter'dan yaptığı açıklamada kime oy vermeyeceğini ilan etti.

PAKDEMİRLİ'YE TEPKİ GÖSTERDİ

Zaman zaman yaptığı sivri çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Fatih Portakal, "Bu adilere sandıkta gereken cevabı verecek misiniz?" sözleri nedeniyle Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye tepki gösterdi.

"SİZİN GİBİ ÇİRKİN ÜSLUPTA OLANLARA OY VERMEYECEĞİM"

Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kötü söz sahibine aittirin çok ötesinde bir hadsizlik. Pakdemirli dedi ki: 'Bu adilere sandıkta cevabı verecek misiniz?' Ben, sandıkta sizin gibi çirkin üslupta olanlara oy vermeyecek olan yurttaşlardanım. Bilin istedim" ifadelerini kullandı.