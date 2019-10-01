Fatih Portakal'dan AK Parti Milletvekili Şirin Ünal'a çağrı: Sizin bu olayı aydınlatmak için istekli olmanız gerekir

AK Partili milletvekili Şirin Ünal'ın evinde çalışan 23 yaşındaki Özbek Nadira Kadirova'nın ölümü gündemdeki yerini koruyor.

Konuyu Fox Ana Haber'e taşıyan Fatih Portakal milletvekili Şirin Ünal'a da çağrıda bulundu. Portakal "Bu ölümün üstü kapatılmasın, en başta sizin bu olayı aydınlatmak için istekli olmanız gerekir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AK Parti İstanbul Milletvekili emekli general Şirin Ünal'ın evinde 1 yıldır çalışan 23 yaşındaki Nadira Kadirova, milletvekilinin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.

Ankara Emniyeti jet hızıyla olayın intihar olayını duyurmuş, Kadirova'nın kendi canına kıydığı iddia edilmişti. Nadira'nın ağabeyi ise olaydan 5 dakika önce kendisini Milletvekili Ünal'ın aradığını, kardeşinin ölümünden sonra bazı eşyalarının ve günlüğünün kendisine verilmediğini açıklamıştı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın evinde şüpheli şekilde ölen Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşı 23 yaşındaki Nadira Kadirova ile ölümünden bir gün önce konuşan arkadaşı Leyla Niyazova, çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Niyazova, "Son görüşmemizde patronunun kendisini taciz ettiğini anlattı ve ağladı" demişti.

Şüpheli ölüm ise hala aydınlatılamadı.