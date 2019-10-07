Fatih Portakal'dan canlı yayında Trump'a sert çıkış: Elinizden geleni ardınıza koymayın

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'ye yapmayı planladığı askeri operasyona yönelik "Eşsiz bilgeliğimin sınırlarını aşmayı düşünürse Türkiye ekonomisini tamamen imha edip yok edeceğim. Daha önce de yaptım" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren FOX TV Anahaber sunucusu Fatih Portakal, "Elinizden geleni ardınıza koymayın." dedi.

"HİÇBİR ANLAMI YOK"

FOX Ana Haber Sunucusu Portakal, televizyon ekranlarından Trump'ın Türkiye ile ilgili sözlerini eleştirerek, "Elinizden geleni ardınıza koymayın o zaman. Böyle insanlar da böyle ego patlaması olan insanlara kusura bakmayın da yani siz herhâlde bu ülkenin yurttaşlarının geçmişteki tarihine ecdadın nasıl buralara geldiğine, nasıl büyük imparatorluktan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu tarihe bakarsanız görürsünüz. Hiçbir anlamı da yok büyük devlet olabilirisiniz o ayrı mesele. Şuan da emperyalist ve böyle bir devlet olabilirsiniz. Ama biz büyük bir milletiz. Bu coğrafyanın da en önemli ülkelerinden biriyiz. Ve gerçekten tek yumruk olduğumuzda da neler başardığımızı da bu ülkeniz yurttaşları da zamanında göstermiştir tarihte." ifadelerini kullandı.

ABD BAŞKANI TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Trump Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Daha önce önemle belirttiğim gibi yine tekrar ediyorum: Eğer Türkiye eşsiz bilgeliğim içinde sınırları aşma olarak değerlendireceğim bir şey yaparsa, daha önce yaptığım gibi Türkiye ekonomisini mahvedip yok edeceğim. Türkiye Avrupa ve diğerleri ile beraber olmalı bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.