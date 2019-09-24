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Fatih Portakal'dan, Erdoğan'a yanıt! Biz yalan haber yapmıyoruz

FOX muhabirine "Yalan haber yapmayın" diyerek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Fatih Portakal, "Hayır biz yalan haber yapmıyoruz. Doğru haber yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

24.09.2019 16:16

Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Portakal, TV, Politika, Güncel


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