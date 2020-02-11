Fatih Portakal'dan İBB'ye ikinci tepki: İnsafsızca zam yapıyorsunuz

Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal yapılan zamlardan şikayetçi oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu ulaşım araçlarında aldığı yüzde 35 oranındaki zam kararına karşı çıkan Fatih Portakal, yapılan zamların fazla olmasından yakındı.

"İNSAFSIZCA ZAM YAPIYORSUNUZ"

İETT zam haberi sonrasında, zamlardan şikayetçi olan vatandaşlara hak veren Portakal, "İktidar da olsa, yerel yönetim de olsa, belediyeler de olsa maalesef zam yapıyorlar. Ve gidişat da bu yönde. Zam yapılması yönünde. Açıklar bir şekilde kapatılması gerekiyor. Ama insafsızca zam yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"BU ZAMLARLA YAŞAMAK ZORUNDA MIYIZ?"

Portakal, "Bizler bu zamlarla yaşamak zorunda mıyız? Gördüğümüz kadarıyla ekonomimiz de bu durumda. Evet yaşamak zorundayız. Sağdan olmuş soldan olmuş hiç fark etmiyor. Açıklar çok fazla ve maalesef bunun faturasını çeken de ödeyen de biz yurttaşlar oluyoruz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Fox TV'de Ana Haber bültenini sunan Fatih Portakal, İETT zamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu. Portakal, zam kararının ardından bir çok konuda kameralar karşısına geçen ve açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu açıklama yapmadığı için eleştirmişti. Portakal, sosyal medyada "İstanbul ulaşımı %35 zamlandı. Biri sağdan vuruyor, diğeri soldan. Başkan, seçim öncesi tasarrufla zam yükü bindirmeyeceğini söylüyordu. Çok şeye kamera önünde açıklama yapan İmamoğlu bu kez yazılı açıklama yaptı. Aslında bu kez de çıkıp gerekçelerini anlatması gerekir" ifadelerini kullandı.