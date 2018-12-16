Fatih Portakal'dan Kendisine "Edepsiz" Diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yanıt Geldi

Fatih Portakal'ın Paris'teki eylemler sonrası sarf ettiği "Hadi bakalım doğalgaz zamlarını diğer zamları protesto edin, kaç kişi sokağa çıkabilecek" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle karşılık vermişti.

ERDOĞAN, AĞIR İFADELERLE YÜKLENMİŞTİ

Erdoğan, "Ahlaksız" ve "Terbiyesiz" ifadelerini kullandığı Portakal için "Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir?" ifadelerini kullanmıştı.

FATİH PORTAKAL'DAN YANIT GELDİ

Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt veren Portakal, "Gezi'ye katılanların başları kesilmelidir" diyen sunucu Erkan Tan'ı da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: "Başları kesilmelidir," diyene de bir iki laf edilseydi keşke. Her şey bir tarafa, 'edepsiz ve ahlaksız' demeseydi iyiydi."

İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımı;