Fatih Portakal'dan depremle ilgili tartışma yaratacak iddia: Uzmanlara izin verilmiyor

İstanbul'da büyük paniğe neden olan deprem sonrası Fatih Portakal'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Portakal, paylaşımında İstanbul Teknik Ünivertesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nin deprem uzmanlarının canlı yayına çıkmasına izin vermediğini belirterek "Bu uzmanlar konuşmayacaksa biz yurttaşlar nasıl bilgi sahibi olacağız?" ifadelerini kullandı. Portakal'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Portakal'ın o paylaşımı;

AFAD'DAN SON AÇIKLAMA

AFAD İstanbul'daki depreme ilişkin yaptığı son açıklamada şunları kaydeti: "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar tespit edildi. Avcılar'da bir minare yıkılırken Şirinevler'de yan yatan bir bina tahliye edildi. İstanbul'daki deprem sonrası enerji hatları ve altyapıda bir sorun tespit edilmezken bazı baz istasyonlarında yoğunluk yaşanıyor."

Açıklamada ayrıca deprem sonrası Boğaziçi'ndeki üç köprüde de yapısal bir sorun olmadığı belirtildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 110 kişilik ekip, hasar analizi için çalışma yürütüyor.

OKULLAR TATİL, TRAFİK YOĞUN

Sarsıntı sonrası kentteki bazı okullar boşaltıldı. Ardından İstanbul Valiliği, kent genelinde bugün ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu. Birçok işyerinde de çalışanlara izin verilince İstanbul trafiğinde de yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Avrupa-Asya köprü geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bursa ve Yalova'da da okulların tatil edildiğini açıklandı.