03 Nisan 2019, 20:31
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Fatih Portakal'dan YSK'ya Sert Tepki: Nereden Baksan Vicdansızlık

FOX Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, sosyal medya hesabından YSK'nın AK Parti'nin yeniden sayım taleplerinin kabul etmesini ancak muhaliflerin yeniden sayım taleplerini reddetmesine sert tepki gösterdi.

Deneyimli gazeteci ve FOX Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal, YSK'nın AKP'nin İstanbul'daki yeniden sayım taleplerini kabul etmesini ancak muhaliflerin diğer il ve ilçelerdeki yeniden sayım taleplerini reddetmesini 'hukuksuzluk, tutarsızlık ve vicdansızlık' olarak yorumladı.

"NEREDEN BAKSAN TUTARSIZLIK"

Sosyal medya hesabından YSK'nın uygulamalarıyla ilgili açıklama yapan Fatih Portakal, "Bu nasıl bir YSK uygulaması? İstanbul'da verilen izinlerin Balıkesir'de İYİ Partiye Muş'ta HDP'ye verilmemesinin gerekçesi ne olabilir? Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan hukuksuzluk, nereden baksan vicdansızlık." ifadelerini kullandı.

AK Parti, Fatih Portakal, Magazin



YORUMLAR (56)
TEK ADALET ALLAH.: ..Ne zaman baksak adamszilik...
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VAKKAS: Zoruna mi gitti mortakall
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NERDE BU DEVLET: Türkiyede olan her zamaninki adeletsizlik türkye bir hukuk devleti deyildir
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SEZER: Helal Abi san. Allahina Kurban senin... burda seni eleştirenlerin hepsi hak hukuk haram yemeyen Din kardeşleridir sözde.. ama haramın kralını yerler
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KEZBAN: Ağzı olan konusuyor ne secim be artik sinirlerimizi bozuyor Inşallah fatih portakal hicbir zaman emel ine ulasamaz sarlatan
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