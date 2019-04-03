Fatih Portakal'dan YSK'ya Sert Tepki: Nereden Baksan Vicdansızlık

Deneyimli gazeteci ve FOX Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal, YSK'nın AKP'nin İstanbul'daki yeniden sayım taleplerini kabul etmesini ancak muhaliflerin diğer il ve ilçelerdeki yeniden sayım taleplerini reddetmesini 'hukuksuzluk, tutarsızlık ve vicdansızlık' olarak yorumladı.

"NEREDEN BAKSAN TUTARSIZLIK"

Sosyal medya hesabından YSK'nın uygulamalarıyla ilgili açıklama yapan Fatih Portakal, "Bu nasıl bir YSK uygulaması? İstanbul'da verilen izinlerin Balıkesir'de İYİ Partiye Muş'ta HDP'ye verilmemesinin gerekçesi ne olabilir? Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan hukuksuzluk, nereden baksan vicdansızlık." ifadelerini kullandı.