Fatih Portakal, Erdoğan'ın "Portakal mıdır Mandalina mıdır?" Sözlerine Yanıt Vermeme Kararı Aldı

Gazeteci Fatih Portakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Birileri çıkmış portakal mıdır mandalina mıdır sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni." sözlerine yanıt vermeyeceğini açıkladı.

ERDOĞAN'A YANIT VERMEME KARARI ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TV ekranından vatandaşları sokağa çağıran Fatih Portakal için "Birileri çıkmış portakal mıdır mandalina mıdır sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" dedi. Bu sözlerle ilgili ne söyleyeceği merak konusu olan Fatif Portakal, yanıt vermeyeceği kararını canlı yayından duyurdu. Portakal, programında konuya ilişkin, "Acaba ne diyecek Fatih, acaba kendisi hakkında söylenen sözlere cevap vermeyi düşünüyor mu, düşünmüyor mu? Hayır, kesinlikle. Eğer böyle bir şey bekliyorsanız ne bugün duyarsınız ne de gelecekte duyacaksınız. Biz burada sadece Türkiye'nin gerçek haberlerini paylaşıyoruz." açıklamasında bulundu.

"AHLAKSIZ VE EDEP FUKARASI" DEMİŞTİ

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde de Fatih Portakal'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak "Boşuna bekliyorsunuz, bu yollara tevessül ettiğiniz zaman, bunun bedelini size çok ağır ödetiriz. Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi televizyon ekranından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu, edep fukarası, bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen ne yapıyorsun? Burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler." demişti.