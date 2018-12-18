Fatih Portakal'ı Eleştiren Erdoğan'a, Muharrem İnce'den Cevap: Rejiminin Niteliğini Gösteren Son Örnek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazeteci Fatih Portakal'ı eleştirmesine Muharrem İnce'den tepki geldi. İnce, " Türkiye'deki yeni rejiminin niteliğini gösteren son örneklerden biridir. Kötü yönetim kötü yöntemlerle Türkiye'ye verdiği zararlara gazeteci tehdit ederek, hedef göstererek devam etmekte ve kötü yönetim kaynaklı yaşadığımız onca sorunu gündemden düşürmeye çalışmaktadır" dedi.

'HEDEF GÖSTERME VE TEHDİT'

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki adayı Muharrem İnce resmi Twitter adresinde, Erdoğan'ın sözlerini 'hedef gösterme' ve 'tehdit' olarak nitelendirdi.

İnce, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Başkanı'nın Fatih Portakal'ı tehdit etmesi, hedef göstermesi Türkiye'deki yeni rejiminin niteliğini gösteren son örneklerden biridir. Anayasasında "herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" hükmü varken bu Anayasal Hakkı hatırlatan Fatih Portakal'a AK Parti Genel Başkanı'nın söylediği sözler sadece Fatih Portakal'a yönelik söylenmiş sözler değildir. Bu tehdit ve hedef gösterme Anayasal düzenimize, Anayasal Haklarımıza, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına, haber alma ve yayma hakkına, özgür basına, kendileri gibi düşünmeyen ve kendilerine biat etmeyen herkese yöneliktir. Kötü yönetim kötü yöntemlerle Türkiye'ye verdiği zararlara gazeteci tehdit ederek, hedef göstererek devam etmekte ve kötü yönetim kaynaklı yaşadığımız onca sorunu gündemden düşürmeye çalışmaktadır."

Muharrem İnce

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Konya'da yaptığı konuşmada "Birileri çıkmış Portakal mıdır, mandalina mıdır nedir, sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni" sözlerini kullanmış, Portakal ise "Benle ilgili söylenenlere cevap vermeyeceğim" demişti.