Fatih Portakal: İmamoğlu'nun Ordu Valisi için kullandığı sözü bültende vermedik

Fox TV sunucusu Fatih Portakal, Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu- Giresun Havalimanında VIP salona alınmamasıyla ilgili olarak suçladığı Vali'ye söylediği iddia edilen "Vali itlik yapıyor" ifadesine Ana Haber Bülteni'nde yer vermedi.

"BİZ HAKARET İÇEREN O SÖZÜ VERMEDİK"

" Ekrem İmamoğlu'nun Vali ile ilgili olarak kullandığı bir söz vardı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı ifadeyi kullanıyordu, hakaret içeren bir sözdü, biz onu vermedik" diyen Fatih Portakal, siyasetçinin sinirlerinin çok sağlam olması gerektiğini söyledi.

Fatih Portakal, Millet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na uyarılarda bulunduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"DEVLET BİZİM DEVLETİMİZ, VALİ BİZİM VALİMİZ"

"Devleti parti devleti olarak görebilirsiniz şu anda ya da size çok bel altı vuruşlar yapabilirler, çok haksızlık yapabilirler, hakkınızın yendiğini söyleyebilirsiniz, sinirlerinizi bozmak isteyebilirler, önünüze setler gerebilirler, sizi sinirlendirecek her türlü şeyi yapabilirler ama bir siyasetçi olarak kamunun önündeyseniz ve devleti nasıl görürseniz görün, devlet bizim devletimiz, vali bizim valimiz, o lafı diyemezsiniz."

"İMAMOĞLU'NUN SİYASETEN ÖĞRENMESİ GEREKEN ŞEYLER VAR"

"Bir örnek model olarak çıktınız kamunun önüne, insanların önüne. Ve insanlar sizi o gülen yüzünüzle, o tebessüm eden yüzünüzle alkışladılar, bağrına bastılar. Ama o sözü söyleme hakkınız yok. Demek ki Ekrem İmamoğlu'nun da siyaseten öğrenmesi gereken şeyler olacak. Belki önümüzdeki günlerde de kendini bu konuda evrilme durumuna getirecek, bu kötü alışkanlığını yenecek."