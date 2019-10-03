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Fatih Portakal, Altın Kelebek Ödülleri için adaylıktan çekildi

Bir şampuan firmasının sponsor olduğu "Altın Kelebek Ödülleri" için adı geçen sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın ardından Fatih Portakal da adaylıktan çekildiğini twitter adresinden açıkladı.

03.10.2019 09:42

Altın Kelebek Ödülleri, Fatih Portakal, Arslan Yılmaz, Medya, Güncel


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