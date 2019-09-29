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Fatih sahilinde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Fatih'te bir kuyumcu, Çatladıkapı sahilde arkadaşları ile birlikte otururken tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

29.09.2019 10:38Fatih sahilinde bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti
Fatih'te bir kuyumcu, Çatladıkapı sahilde arkadaşları ile birlikte otururken tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Fatih ilçesi Çatladıkapı sahilinde yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin Aşçı arkadaşları ile birlikte deniz kenarında otururken tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandı. Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aşçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Aşçı'yı bıçaklayan zanlıyı gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Sebahattin Aşçı'nın tek çocuk babası olduğu ve bir kuyumcunun yanında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. - İSTANBUL

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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