Fatih Samatya
'da bir bina çökme riski nedeniyle boşaltıldı İSTANBUL - Fatih Samatya Mahallesinde 2 tane binanın yan duvarlarında yaşanan çökme nedeniyle binalar tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Fatih Samatya Mahallesinde 2 tane binanın yan duvarlarında çökme yaşandı. Çökme nedeniyle bir binanın sakinleri tahliye edilirken, diğer binanın ise daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ekipler binaların çevresinde şerit çekerek önlem aldı.
Samatya,Fatih