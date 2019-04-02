Fatih Şenocak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İSTANBUL ÜMRANİYE belediye başkan adayı olan Fatih Şenocak isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL ÜMRANİYE ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Fatih Şenocak isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İSTANBUL ÜMRANİYE adayı Fatih Şenocak kimdir? BTP İSTANBUL ÜMRANİYE adayı Fatih Şenocak yüzde kaç oy aldı?

Fatih Şenocak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İSTANBUL ÜMRANİYE belediye başkan adayı olarak gösterilen Fatih Şenocak ÜMRANİYE ilçesinde % 0,22 oranında oy almıştır. ÜMRANİYE ilçesinde % 0,22 oranında oy olan Fatih Şenocak adlı BTP adayı toplamda 887 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL ÜMRANİYE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.