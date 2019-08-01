Haberler» Güncel» Haber

Fatih, serinlemek için girdiği denizde boğuldu

SAMSUN'de serinlemek için denize giren Fatih Albayrak (20), hayatını kaybetti.

01.08.2019 17:08 Fatih, serinlemek için girdiği denizde boğuldu
SAMSUN'de serinlemek için denize giren Fatih Albayrak (20), hayatını kaybetti.
Olay, saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Fatih Albayrak'tan 6 saat boyunca haber alamayan babası, oğlunu aramak için deniz kenarına gitti. Plajda havlusunu ve malzemelerini bulduğu oğluna ulaşamayan baba polise haber verdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, denizde arama çalışması başlattı. Bir süre devam eden arama sonucunda Albayrak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Güzelyalı Mahallesi, Fatih Albayrak, Atakum, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:16   Başkan Özcan'dan duygulandıran kutlama
18:16   Oyuncu Haldun Ergüvenç son yolculuğuna uğurlandı
18:16   Seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi
18:15   Kavak sağlıkta çağ atlıyor
18:15   Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı
18:15   CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, cenaze törenine katıldı
18:14   STK'lar Ordu için bir araya geldi