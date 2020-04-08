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Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Türkiye Petrolleri A.O.'ya ait 'Fatih' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

08.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:17
Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Türkiye Petrolleri A.O.'ya ait 'Fatih' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
229 metre uzunluğundaki ultra derinsu sondaj gemisi olan 'Fatih' Ege Denizi istikametinden Çanakkale Boğazı'na saat 12.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Nara Burnu açıklarından Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen Fatih sondaj gemisinin Mersin Taşucu Limanı'ndan İstanbul Haydarpaşa Limanı'na gideceği bildirildi. Gemiye, Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Çanakkale Boğazı, Fatih, Genel

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Fatih sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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