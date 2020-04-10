Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

"Fatih" sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından Karadeniz'e geçecek olan "Fatih" sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.

10.04.2020 16:02 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:02
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından Karadeniz 'e geçecek olan "Fatih " sondaj gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.
Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının ardından Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere görevlendirilen "Fatih" sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'nı geçerek dün sabah saatlerinde İstanbul'a ulaştı.
Yenikapı açıklarına demir atan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki sondaj gemisi "Fatih", 15.30 sıralarında Haydarpaşa Limanı'na yanaştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7 ve Kurtarma 8 römorkörleriyle Haydarpaşa Limanı'na çekilen Fatih, liman girişinde bekleyen Kıyı Emniyeti 5, Kurtarma 2 ve Kurtarma römorkörleri tarafından limana yanaştırıldı.
"Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi" unvanına sahip gemi limanda, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için yapılacak direk kısaltma işlemi gibi teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından Karadeniz'e açılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Haydarpaşa, Karadeniz, İstanbul, Fatih, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Haberler ›› Güncel ››'Fatih' sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'nda - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:32: Şanlıurfa'da çöken çatı ve duvarın altında kalan iki çocuk yaralandı - Haber 16:31: Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Çinli uzmanlarla görüştü - Haber 16:31: Melike Hatun Camii'nde cuma namazı kılındı - Haber 16:31: Atakum sokak canlılarını unutmadı - Haber 16:30: Hemşire ve güvenlik görevlisini döven 2 kardeş tutuklandı - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber