Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında - Ekonomi

Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demir attı.

24.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:40
Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında
Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin 'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demir attı.
Bölgede çalışmalarını tamamlayan Fatih, yeni lokasyon ve ikmal hazırlığı için Taşucu Limanı açıklarına geldi.
Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta demirleyen ve havanın kararmasıyla ışıklarını açan Fatih, ihtişamlı görüntüsüyle dikkati çekti.
Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği kapasitesine sahip 229 metre uzunluğundaki gemi, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek.
Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Taşucu Limanı, Doğu Akdeniz, Mersin, Fatih, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı’ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi Ekonomi
Cumhurbaşkanlığı'ndan sağlık çalışanlarına peş peşe müjdeler geldi
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Ekonomi
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Ekonomi
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı Ekonomi
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı Ekonomi
Güzel haberi Bakan Koca verdi: Türkiye aşı için ilk adımı attı
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
Bir belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek Ekonomi
Bir belediye, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı Ekonomi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

21:01: Kapıköy Kara Hudut Kapısı kapatılıyor - Ekonomi 20:56: Avrupa’da toplam 26 Türk hayatını kaybetti - Ekonomi 20:51: S&P: Küresel ekonomi büyük darbe alacak - Ekonomi 20:50: TİM Başkanı Gülle: "Yolcu uçaklarını ek olarak kargoda kullanıyoruz" - Ekonomi 20:42: Koronanın yeni ortaya çıkan belirtileriyle ilgili korkutan sözler: Kalıcı olabilir - Haberler 20:37: Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyon toplantısı telekonferansla gerçekleştirildi - Ekonomi 19:32: Son Dakika: Sağlık çalışanlarına ek ödeme ve ücretsiz ulaşım müjdesi - Ekonomi 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 17:17: Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek - Ekonomi 16:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti - Ekonomi 16:26: Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi - Ekonomi 16:06: Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek - Ekonomi