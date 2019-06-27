27.06.2019 13:12
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Fatih Sondaj Gemisi'ne F-16 selamı

Fatih Sondaj Gemisi

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz'de faaliyette bulunan Fatih Sondaj Gemisi ile ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni, alçak uçuşla selamladı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz 'de faaliyette bulunan Fatih Sondaj Gemisi ile ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni, alçak uçuşla selamladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, bir F-16 savaş uçağının Doğu Akdeniz'deki Fatih sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni'ni selamladığı belirtildi.
Açıklamada, selamlamaya ilişkin video da paylaşıldı. Videoda, F-16'nın Barbaros Fırkateyni'ni yakın mesafeden selamlayarak, yükseldiği görülüyor.
Kaynak: AA
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