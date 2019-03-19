Fatih Sultan Mehmet Bisiklet Turu Ertelendi

Fatih Sultan Mehmet
Bisiklet Turu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Türkiye
Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet takviminde 29-30 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Fatih Sultan
Mehmet Bisiklet Turu, yerel seçimler nedeniyle daha sonra tekrar belirlenecek bir tarihte yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Uluslararası bir yarış olan bisiklet turuna Edirne
ve Kırklareli
ev sahipliği yapacak.
Spor
Kaynak: AA