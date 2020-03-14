Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar Minibüsle köprüye gelen bir kişi denize atladı Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne minibüsle gelen bir şahıs iddiaya göre aracından çıkarak denize atladı.
14.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:33
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlarMinibüsle köprüye gelen bir kişi denize atladı
İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne minibüsle gelen bir şahıs iddiaya göre aracından çıkarak denize atladı. Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri şahsı bulmak içinde denizde arama çalışmaları başlattı.Olay, saat 09.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yaşandı. İddiaya göre köprüye minibüsle gelen bir şahıs, aracını durdurarak aşağı indi. Ardından bir süre sonra denize atladı. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüsün çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri de denize atlayan şahsı bulmak için denizde arama çalışmaları başlattı.
İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne minibüsle gelen bir şahıs iddiaya göre aracından çıkarak denize atladı. Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri şahsı bulmak içinde denizde arama çalışmaları başlattı.Olay, saat 09.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yaşandı. İddiaya göre köprüye minibüsle gelen bir şahıs, aracını durdurarak aşağı indi. Ardından bir süre sonra denize atladı. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüsün çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri de denize atlayan şahsı bulmak için denizde arama çalışmaları başlattı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar
Etiketler : Fatih Sultan, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Haberler
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Haberler
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Haberler
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Haberler
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Haberler
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi