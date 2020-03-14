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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar Minibüsle köprüye gelen bir kişi denize atladı Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne minibüsle gelen bir şahıs iddiaya göre aracından çıkarak denize atladı.

14.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:33
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar
Minibüsle köprüye gelen bir kişi denize atladı
İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne minibüsle gelen bir şahıs iddiaya göre aracından çıkarak denize atladı. Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri şahsı bulmak içinde denizde arama çalışmaları başlattı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde yaşandı. İddiaya göre köprüye minibüsle gelen bir şahıs, aracını durdurarak aşağı indi. Ardından bir süre sonra denize atladı. Olay yerine gelen polis ekipleri minibüsün çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri de denize atlayan şahsı bulmak için denizde arama çalışmaları başlattı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hareketli anlar

Kaynak: İHA

Etiketler : Fatih Sultan, 3. Sayfa

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