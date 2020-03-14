FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR
(Tür: İstanbul)
14.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:28
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE İNTİHAR
Manşet
Haberler
Güncel
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Güncel
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Güncel
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Güncel
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Güncel
Son dakika: Irak'ta yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi