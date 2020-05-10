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FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE MUCİZE KURTULUŞ

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan ve denizden sağ olarak çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

10.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.05.2020 17:11
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan ve denizden sağ olarak çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 13: 30 sıralarında yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne gelen bir erkek, köprünün demir korkuluklarına çıkarak kendini denize bıraktı. Denize düştükten sonra mucizevi bir şekilde hayatta kalan kişi yüzmeye başladı. Bu sırada oradan tesadüfen geçen dalgıç polisler, yorularak su üstünde çırpınan kişiyi bota alarak kurtardı. Baltalimanı iskelesine çıkarılan kişiye, burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu. Polislerle konuşan ve adının Sezgin olduğunu söyleyen kişi, daha sonra ambulansa alınarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NDE MUCİZE KURTULUŞ

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Sultan, Güncel, Haber

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