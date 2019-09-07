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Fatih sultan mehmet köprüsü'nde polis operasyonu ek görüntüle

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE POLİS OPERASYONU ek görüntüle (toplu 1)Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

07.09.2019 10:41
FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE POLİS OPERASYONU ek görüntüle (toplu 1)
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - FATİH Sultan Mehmet köprüsü üzerinde polisten kaçarken kaza yapan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen ilk bilgilere göre, polisin takibindeki şüpheliler, durdurulmak istendi. Kaçan şüpheliler Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde kaza yaptı. Kaza sonrası 4 kişi araçtan indirilerek köprü üzerinde gözaltına alındı. Bu sırada köprüde Edirne istikametine trafik durdu. Polisten kaçan kişilerin, hırsızlık şüphelisi olduğu belirtiliyor.
Fatih sultan mehmet köprüsü'nde polis operasyonu ek görüntüle

Fatih Sultan, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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