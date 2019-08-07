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FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NE 'UEFA SÜPER KUPA' BAYRAĞI ASILDI

UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.

07.08.2019 14:02 FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NE 'UEFA SÜPER KUPA' BAYRAĞI ASILDI
UEFA Süper Kupa finalinde 14 Ağustos günü karşılaşacak olan iki İngiliz takımının logolarının bulunduğu bayrak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı.
14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de, İngiltere Premier Lig ekipleri Liverpool ve Chelsea, Vodafone Park'ta oynanacak olan UEFA Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda İstanbul'da hazırlıklar sürüyor. Karşılaşma öncesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne Liverpool ve Chelsea takımlarının logolarının da bulunduğu UEFA Süper Kupa bayrağı asıldı.

Görüntü Dökümü:
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-FSM Köprüsü'nde dalgalanan UEFA Süper Kupa bayrağı
-FSM Köprüsü'nden detaylar
-Beşiktaş Vodafone Stadı ve çevresindeki bayraklar
-Genel ve detaylar


- İstanbul

Fatih Sultan, Süper Kupa, Güncel

Kaynak: DHA

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