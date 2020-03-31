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FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU'NDA TAHLİYE BEKLEYİŞİ

GÜNGÖREN'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda tahliyeler bekleniyor.

31.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 11:14
GÜNGÖREN'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda tahliyeler bekleniyor. 17 Mart'ta yurtdışından gelen Türklerin karantinaya alındığı Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda tahliye bekleyişi başladı. Yurtta bulunanlar camlara çıkarak etrafı izledi. Yurdun için de rutin dezenfekte çalışmalarının yapıldığı görüldü. Yurdun yakınında ise tahliyeler için İETT otobüsleri hazır bekletiliyor.
Antalya 'dan gelen Adem Saban karantinadaki eşi Karolin Saban ile telefonda görüştü. Sabah çiftinin telefonla konuşurken birbirlerine el salladığı da görüldü. Saban, eşinin Hollanda 'dan geldiğini belirterek, 'Şu ana kadar bir sıkıntı yok, eşimle yeni konuştu, doktor kontrolünden sonra salacaklar. Yeni geldim Antalya'dan yorgun bekleyeceğiz. Mutluyum sağ salim çıkıyor. Her hangi bir sıkıntısı yok, Hollanda'dan gelmişti zaten. Alıp Antalya'ya gideceğiz, tekrar kendimizi izole edeceğiz. İkinci evliliğimiz bizim eşimin çocukları Hollanda'da. Onlarda çok merak içindeler, zaten Hollanda'ya onları görmeye gitmişti. İnşallah her şey iyi olacak. Bizde öncesi de 2 hafta Hollanda'daydı. Zor tabi, insan heyecanlanıyor, meraklanıyor, strese giriyorsunuz, o burada yalnız, ben orada yalnız, biraz zor geçti" diye konuştu.
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FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU’NDA TAHLİYE BEKLEYİŞİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Fatih Sultan Mehmet, Hollanda, Antalya, Güncel

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FATİH SULTAN MEHMET ÖĞRENCİ YURDU'NDA TAHLİYE BEKLEYİŞİ
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