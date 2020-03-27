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Fatih'te 11 telefon çalan hırsızlar kamerada

Fatih'te bir iş yerinden 11 cep telefonu çaldıkları anlar kameralara yansıyan 2 şüpheli tutuklandı.

27.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:27
Fatih'te 11 telefon çalan hırsızlar kamerada
Fatih 'te bir iş yerinden 11 cep telefonu çaldıkları anlar kameralara yansıyan 2 şüpheli tutuklandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Mart'ta İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 20 bin lira değerindeki 11 cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin eşkalini belirledi.

Dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten bekçiler, görüntülerdeki şüphelilerden birine benzettikleri Kenan Y,'yi durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda Kenan Y,'nin hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlılardan olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlının ifadeleri doğrultusunda, ekipler Gaziosmanpaşa'da düzenledikleri operasyonla olayının ikinci şüphelisi Emirhan P.'yi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve benzer suçlardan toplam 16 kayıtlarının bulunduğu öğrenilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin 11 cep telefonunu çaldığı anlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde iş yerine giren hırsızların telefonları çaldıkları görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, 3. Sayfa

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